publicado em 07/02/2022

Um homem de 42 anos foi esfaqueado no bairro Residencial Botelho, em Fernandópolis, na madrugada deste domingo (06).Segundo a Polícia Militar, a vítima foi agredida e golpeada por um grupo de pessoas, sofrendo ferimentos no tórax e punho. A motivação do crime ainda é desconhecida.O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico.Nenhum suspeito de cometer o crime tinha sido localizado e preso até a publicação desta reportagem. A Polícia Civil investiga o caso.*Com informações do g1.