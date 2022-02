Eco Resort é petfriendly e oferece estadia com pensão completa e todas recreações inclusas

publicado em 03/02/2022

Restam apenas algumas vagas para o feriado e a expectativa é muito boa para receber os hóspedes que terão uma programação especial (Foto: Divulgação)

Há menos de um mês para o carnaval, o Foz do Marinheiro se torna uma opção única no interior paulista com todo o conforto de um Eco Resort, além de muita natureza, gastronomia afetiva e toda diversão esperada pelas crianças e adultos. Restam apenas algumas vagas para o feriado e a expectativa é muito boa para receber os hóspedes que terão uma programação especial.“Contaremos com uma matinê com festa das cores para as crianças a beira do rio no domingo, e uma micareta no campo com DJ, na segunda-feira. Teremos também uma atração especial de uma catapulta humana em uma boia inflável gigante, que estará no rio de sexta a quarta-feira, aberto também para visitantes com day use”, diz Valéria Foz, proprietária do Eco Resort Foz do Marinheiro.Além disso, todas as demais programações do hotel continuam no carnaval como as atividades na fazendinha com leite no curral, trilha ecológica, circuito radical, passeios de cavalo, charrete e trentor, e muito mais.“Lembramos que as medidas de segurança contra COVID-19 continuam normalmente, como a exigência da apresentação da carteira de vacinação ou teste PCR de 48 horas no ato do check in, o uso obrigatório de máscara, álcool em gel em vários pontos, luvas para o buffet e controle da quantidade de pessoas durante as atividades", completa Valéria.