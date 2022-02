Posteriormente foi localizado um chiqueiro de 0,15 hectares em área comum, contendo 23 porcos domésticos, os quais apresentavam magreza extrema

publicado em 12/02/2022

Foi constatado ainda a presença doisanimais híbridos da espécie Java porco “Sus scrofa” (Foto: Reprodução)

Denúncia anônima levou policiais ambientais a uma propriedade localizada na rodovia João Carlos Stuqui, sentido Fernandópolis a Pedranópolis onde um homem acabou sendo a ultuado em R$ 69 mil por maus-tratos a uma manada de porcos. O fato ocorreu na sexta-feira (11).Inicialmente os policiais se deslocaram até uma propriedade rural, no município de Fernandópolis, com objetivo de verificar possível descarte irregular de pneus.Foi constatada a existência de aproximadamente 80 pneus, depositados em área comum, estando parte deles cobertos por uma lona e o restante descobertos e com água acumulada no interior, servindo de criadouro para mosquitos.Posteriormente foi localizado um chiqueiro de 0,15 hectares em área comum, contendo 23 porcos domésticos, os quais apresentavam magreza extrema, estando visivelmente debilitados por desnutrição, sendo observado ainda que não havia alimentação e água disponíveis nos recipientes.Foi constatado ainda a presença doisanimais híbridos da espécie Java porco “Sus scrofa”.Ressalta-se que o proprietário do local foi orientado a retirar todos os pneus e destiná-los adequadamente no “Ecoponto” do município de Fernandópolis num prazo de 15 dias.*Com informações de Região Noroeste.