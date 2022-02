São mais de 2 mil vagas para as regiões de Rio Preto e Araçatuba; inscrições vão até 25 de fevereiro

publicado em 21/02/2022

São quase 1,5 mil vagas oferecidas pelo 'Novotec Expresso' na região de Rio Preto (Imagem: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens de até 24 anos, moradores do noroeste paulista.São quase 1,5 mil vagas oferecidas pelo "Novotec Expresso" na região de Rio Preto, enquanto na região de Araçatuba há 575 vagas em cursos de gestão e negócios; produção cultural e design; tecnologia da informação e comunicação e meio ambiente.Além das vagas para o público em geral, os alunos da rede estadual poderão concorrer à vaga e também a uma bolsa auxilio de até R$ 600, desde que atendam aospelo projeto.Para se inscrever, basta acessar, selecionar o município e os cursos de interesse. As inscrições vão até o dia 25 de fevereiro e não há processo seletivo.*Com informações do g1