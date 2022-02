Ela foi obrigada a entregar um celular e mais R$ 1 mil reais que estava no caixa do motel e antes de deixar o local, acabou atirando contra ala

publicado em 19/02/2022

A Polícia Militar foi acionada, mas bandido acabou não sendo identificado (Foto: Ilustrativa)

Uma atendente em um motel de Santa Fé do Sul foi vítima de um assalto registrado na madrugada da última sexta-feira (18). Durante um determinado momento, houve um apagão de energia e, logo depois, um rapaz com uma arma de fogo rendeu a trabalhadora de 38 anos.Ela foi obrigada a entregar um celular e mais R$ 1 mil reais que estava no caixa do motel e antes de deixar o local, acabou atirando contra ala.A Polícia Militar foi acionada, mas bandido acabou não sendo identificado. O caso segue em investigação.*Com informações do Região Noroeste.