publicado em 18/02/2022

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Álvares Florence adquiriu mais um caminhão com compactador de lixo para integrar a frota do município.“A conquista reflete o comprometimento da atual gestão com a população. A aquisição visa oferecer melhor qualidade de vida aos funcionários, além de melhorar a coleta de lixo e proporcionar uma cidade mais limpa, com mais saúde e meio ambiente sustentável”, informou a Prefeitura, em nota.De acordo com o prefeito Adilson Leite (DEM), o veículo chegou em um momento importante para ao município.“Nós estamos felizes por essa aquisição, porque a nossa cidade precisava desse veículo. Esse é resultado de muita dedicação e foco no trabalho da nossa equipe. Nossa cidade merece todo carinho e cuidado, visando sempre o bem-estar da população. Hoje entregamos mais essa aquisição, quero aqui agradecer a todos pela parceria que somam esses resultados positivos para Álvares Florence”, destacou o prefeito.