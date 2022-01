Informações preliminares apontam que ela teria recebido 10 perfurações superficiais, mas acabou perdendo muito sangue

publicado em 27/01/2022

Ele já tem antecedentes criminais por tentativa de matar a ex-mulher (Foto: Divulgação)

Um rapaz que não teve o nome divulgado, tentou matar a namorada a facadas na manhã desta quinta-feira, dia 27, na Rua Paulo José Rosa no bairro Santa Cecília em Fernandópolis.O ato só não foi consumado, já que vítima começou a gritar a chamou a atenção de populares que trabalham em empresas próximo ao local também gritaram e saíram para socorrer a moça que ficou estirada no chão.O acusado fugiu e está sendo procurado pela Polícia Militar. Ele já tem antecedentes criminais por tentativa de matar a ex-mulher.Informações preliminares apontam que ela teria recebido 10 perfurações superficiais, mas acabou perdendo muito sangue.Ela foi socorrida e levada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis por uma unidade avançada do Samu.*Com informações de Região Noroeste.