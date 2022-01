Questionado sobre a documentação o homem informou que não havia nenhum tipo de documentação referente àquelas armas

publicado em 31/01/2022

A prisão aconteceu durante a Operação Paz e Proteção e Rodovias Mais Seguras, que tem como objetivo de coibir a prática ilícita de caça de animais silvestres (Foto: Divulgação)

Durante policiamento ambiental, militares abordaram um indivíduo nas imediações de um assentamento pelo município de Floreal e, encontraram em sua propriedade duas armas sendo uma espingarda de pressão adaptada para munição calibre .22 com uma munição calibre .22 integra na câmara e uma espingarda calibre .28 cano duplo com uma munição calibre .28 integra na câmara.Questionado sobre a documentação o homem informou que não havia nenhum tipo de documentação referente àquelas armas. Imediatamente foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, por crime disposto na lei de desarmamento, sendo conduzidos até a central de flagrantes de Votuporanga e apresentados a autoridade judicial, que ratificou a prisão e apreendeu as armas e as munições.A prisão aconteceu durante a Operação Paz e Proteção e Rodovias Mais Seguras, que tem como objetivo de coibir a prática ilícita de caça de animais silvestres.*Com informações de Cidadão.net.