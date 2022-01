De acordo com a instituição, a medida foi tomada por conta do aumento no número de casos positivos de Covid-19

publicado em 27/01/2022

O Hospital de Base de São José do Rio Preto anunciou na tarde de quarta-feira (26) a suspensão das cirurgias eletivas.Os procedimentos cirúrgicos oncológicos eletivos e as cirurgias de urgência e emergência continuarão sendo realizados normalmente no Hospital de Base.De acordo com a instituição, a medida foi tomada por conta do aumento no número de casos positivos de Covid-19.Ainda segundo a instituição, uma nova reunião será feita na próxima semana para decidir se as cirurgias eletivas serão retomadas.*Com informações do g1.