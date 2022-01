Mulher da vítima a encontrou ferida na sala de casa. Suspeito confessou o crime e que a motivação foi uma suposta traição

publicado em 31/01/2022

A dupla foi detida e encaminhada à delegacia (Foto: Reprodução)

Um homem foi assassinado a facadas na tarde de sábado (29), no bairro Jardim Antunes, em São José do Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava na cozinha quando escutou um barulho no telhado de casa. Ao chegar na sala, se deparou com a vítima gravemente ferida. Em seguida, ela ligou para a polícia.Dois suspeitos foram localizados. Um deles confessou o crime. Segundo a Polícia Militar, ele relatou que invadiu a casa e cometeu o assassinato por causa de uma suposta traição da mulher com o aposentado.O outro suspeito também foi preso, mas ele negou que teria participado do crime. A vítima tinha 65 anos e morreu após ser atingida pelos golpes de facão e apunhalada com uma outra faca menor. A dupla foi detida e encaminhada à delegacia.*Com informações do g1.