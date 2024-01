As forças policiais da cidade trabalharam dobrado no ano de 2023 para a resolução de crimes, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública

publicado em 11/01/2024

Um levantamento de dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) revela o que foi realizado na cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O ano de 2023 foi marcado por uma grande ação das forças policiais de Votuporanga na busca pela resolução de crimes e na manutenção da segurança. Um levantamento de dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública), revela o que foi realizado pelos policiais e investigadores.

Ao longo do ano passado, foram registrados 1624 furtos, que foram acompanhados de medidas preventivas e investigativas para coibir esse tipo de delito. As autoridades também investigaram e registraram casos relacionados à violência sexual, com 56 episódios de estupros de vulneráveis e oito casos de estupros.

A segurança pública de Votuporanga também teve que lidar com crimes violentos, incluindo 17 homicídios dolosos e um latrocínio, um crime que envolve roubo seguido de morte. Os roubos totalizaram 44 casos, enquanto 14 tentativas de homicídio foram registradas, destacando a complexidade do cenário criminal enfrentado pelas autoridades locais.