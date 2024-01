O votuporanguense Antonio Honorato, de 46 anos, foi vítima de um acidente na rodovia, nas proximidades do trevo que leva a Cardoso

publicado em 15/01/2024

Antonio Honorato, de 46 anos, passou uma semana hospitalizado no HB em Rio Preto (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Um votuporanguense vítima de acidente na rodovia Euclides da Cunha morreu depois de sete dias hospitalizado no HB (Hospital de Base) de São José do Rio Preto. A batida aconteceu no dia 6 de janeiro, nas proximidades do trevo que dá acesso a rodovia Péricles Belini.

De acordo com o apurado, Antonio Honorato, de 46 anos, estava internado desde o dia do acidente. Ele chegou a dar entrada na Santa Casa de Votuporanga, mas posteriormente foi encaminhado para o hospital votuporanguense devido às complicações de seu estado de saúde.

Antonio faleceu no domingo (14), depois de complicações de uma cirurgia realizada no hospital na sexta-feira (12). Ele deixa amigos e familiares, seu velório acontece no Velório Municipal de Votuporanga e seu sepultamento está previsto para ocorrer na tarde desta segunda-feira (15), no Cemitério Municipal de Votuporanga.