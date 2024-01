Juntos os criminosos receberam pena de mais de 30 anos, depois de terem feito uma limpa no cofre da Droga Raia em janeiro de 2019

publicado em 23/01/2024

O caso aconteceu em janeiro de 2019 e a sentença saiu recentemente, os indivíduos, à época, fizeram uma limpa no cofre da Droga Raia (Foto: Câmeras de Segurança)

Fernanda Cipriano

Um trio de criminosos foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Votuporanga, por meio do juiz José Guilherme Urnau Romera, a mais de 30 anos de cadeia, se somada as penas dos três envolvidos. O caso aconteceu em janeiro de 2019, quando os indivíduos fizeram um limpa no cofre da Droga Raia da avenida Brasil, mas a sentença que condenou os indivíduos só saiu agora.

De acordo com o processo, por volta de 4h34, do dia 23 de janeiro, os acusados identificados pelas iniciais R.V. S., J. L. M. dos S. J. e D. S. S., com ameaças e com arma de fogo, roubaram a quantia de R$ 2.295,78 e três celulares de funcionários da farmácia. Os três envolvidos simularam interesse em comprar produtos, anunciaram o assalto quando uma funcionária ofereceu atendimento.

O criminoso R.V. S., empunhou uma arma e conduziu as vítimas à sala da gerência, onde roubaram o dinheiro do cofre. Agressões físicas e ameaças de morte foram feitas, inclusive utilizando álcool gel para ameaçar atear fogo. Um dos funcionários, foi agredido na cabeça com a arma e ficou com lesões.

Os assaltantes roubaram valores do caixa, celulares e fugiram, ainda deixando as vítimas trancadas. A polícia, por meio de imagens das câmeras de segurança, identificou o veículo Ford/Ka utilizado pelos criminosos. A perícia encontrou impressões digitais de um dos envolvidos em um frasco de álcool em gel usado pelos criminosos para fazer ameaças.

O veículo foi rastreado até São José do Rio Preto, o que indicou para a investigação a fuga para a região da grande São Paulo. Os três foram presos depois da investigação da Polícia Civil, que indicou que o carro foi para Osasco, onde a proprietária do veículo residia. Ela era tia de uns envolvidos no roubo, que confirmou que o veículo era utilizado pelo sobrinho.

Em juízo, os três envolvidos negaram a participação no crime e deram outras versões sobre o caso. Mas as justificativas não foram aceitas pelo juiz, já que as circunstâncias dos fatos, junto com as provas, mostram claramente o momento em que os acusados, portando arma de fogo, abordaram as vítimas para o roubo.

“Para tanto, os réus fizeram uso de violência e grave ameaça, valendo-se também do porte de arma de fogo, considerando que um ofendido foi agredido com uma coronhada. Além disso, os acusados as ameaçaram de serem queimadas vivas, porquanto jogaram álcool na vítima dizendo que iriam atear fogo, o que demonstra a periculosidade, gravidade e crueldade do delito praticado pelos acusados. Em seguida, alcançando seu intento, os réus deixaram o local”, escreveu o juiz em trecho da sentença.