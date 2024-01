A operação teve início após a emissão de um alerta de furto na Loja Rainha das Roupas, situada na Rua 11

publicado em 03/01/2024

Fernanda Cipriano

Uma ação rápida da Polícia Militar de Jales resultou na prisão em flagrante de uma mulher pelo crime de furto a um estabelecimento comercial na cidade de Jales. A operação teve início após a emissão de um alerta de furto na Loja Rainha das Roupas, situada na Rua 11.

Assim que o alerta foi recebido, a equipe policial prontamente se deslocou para o local, iniciando diligências na área central da cidade para localizar a suspeita com base nas características fornecidas pela vítima e nas imagens de vídeo monitoramento. A criminosa, já conhecida nos meios policiais e no comércio local, foi identificada, assim como seu filho, que também foi visto nas imagens.

Com informações sobre a residência da autora do furto, os policiais conseguiram localizar tanto ela quanto seu filho. Durante a abordagem, a suspeita foi flagrada tentando esconder o vestido furtado, um exemplar verde avaliado em R$ 150,00, em sua bolsa, na tentativa de enganar a equipe policial.