A prisão dos três envolvidos aconteceu no pátio do posto Sertanejo, por meio da equipe do Tático Ostensivo Rodoviário

publicado em 17/01/2024

O flagrante aconteceu no pátio do Posto Sertanejo, na rodovia Euclides da Cunha, perímetro urbano de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) prendeu um trio por tráfico de drogas na noite de anteontem. O flagrante aconteceu no pátio do Posto Sertanejo, na rodovia Euclides da Cunha, perímetro urbano de Votuporanga. Os três foram localizados durante a Operação Impacto.

De acordo com a ocorrência, durante o patrulhamento pelo pátio do posto a equipe ostensiva do rodoviário viu o comportamento suspeito da motorista de um veículo Toyota/Corolla que estava nas proximidades de um caminhão.

Ao perceber a presença da viatura policial, a motorista do Corolla tentou fugir, mas rapidamente abordado. A revista no veículo revelou uma grande carga de drogas que estavam lotadas no porta malas. Ao retornar ao caminhão, os policiais constataram que haviam mais entorpecentes dentro do baú do veículo.

As duas mulheres que estavam no carro foram presas e um homem que estava no caminhão, já o motorista do caminhão não foi localizado durante a prisão. Foram apreendidos mais de 700 tijolos de maconha, skunk e cocaína.