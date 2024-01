Estava tudo bem, até que o passageiro do carro, ao perceber os policiais no local, ocultou algo sob o banco do carro

publicado em 19/01/2024

Os homens estavam dentro de um carro GM/Monza com as drogas na rodovia Euclides da Cunha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma operação policial na madrugada de anteontem na rodovia Euclides da Cunha, próxima ao km 582 em Jales, resultou na detenção de dois homens com seis tabletes de maconha.

De acordo com a ocorrência, os policiais faziam patrulhamento quando avistaram um veículo GM/Monza SL de cor vinho na rodovia. Estava tudo bem, até que o passageiro do carro, ao perceber os policiais no local, ocultou algo sob o banco do carro.

Diante da suspeita, os policiais realizaram à abordagem. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, uma vistoria minuciosa no veículo revelou uma sacola verde no assoalho do passageiro, com seis tijolos envoltos em plástico, suspeitos de serem maconha.

Ao serem interrogados separadamente, o passageiro assumiu a responsabilidade pela posse da droga. Ele alegou que solicitou ao condutor que o levasse até Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para adquirir a substância, comprometendo-se a pagar com 0,500 kg de maconha e o custo do combustível da viagem.