O caso aconteceu neste fim de semana e tudo aconteceu no centro do município

publicado em 08/01/2024

O condutor, já conhecido nos meios policiais por sua ligação com o tráfico de drogas, tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma operação da Polícia Militar de Votuporanga resultou na prisão em flagrante de um casal por envolvimento com tráfico de drogas na cidade. O caso aconteceu neste fim de semana e tudo aconteceu no centro do município.

De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram uma motocicleta ocupada por um casal. O condutor, já conhecido nos meios policiais por sua ligação com o tráfico de drogas, tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da viatura.

O acompanhamento tático se desenrolou por diversas vias, durante o qual o condutor cometeu várias infrações de trânsito, colocou em risco a segurança de outros usuários da via. A perseguição chegou ao fim quando o casal foi abordado na avenida Vale do Sol.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com o condutor uma porção de maconha e a quantia de R$ 2.895,00 em dinheiro. Já com a passageira, os policiais encontraram R$ 350,00 e dois celulares. Com a devida autorização do abordado, os policiais realizaram uma busca na residência do casal, onde localizaram mais uma porção de maconha, R$ 51,00 em dinheiro e materiais relacionados ao embalo de drogas.

O casal foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão formalizou o Boletim de Ocorrência por Tráfico de Drogas, apreendendo a droga, o dinheiro, os celulares e os objetos utilizados para embalar drogas. Após prestar depoimento, os envolvidos foram liberados.