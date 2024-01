As equipes iniciaram um patrulhamento tático na região, com as características fornecidas pela vítima

publicado em 08/01/2024

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga realizou uma ação que resultou na prisão em flagrante de um indivíduo pelo crime de furto em um posto de combustível localizado na cidade.

O desenrolar da operação teve início após os policiais militares receberem uma chamada informando sobre um furto ocorrido no estabelecimento, no qual o autor subtraiu dinheiro do caixa. As equipes iniciaram um patrulhamento tático na região, com as características fornecidas pela vítima.

Durante a diligência, os policiais identificaram um indivíduo cujo perfil coincidia com as descrições do suspeito, adentrando a uma residência nas proximidades do posto de combustível. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou empreender fuga, saltou de telhados e muros na tentativa de escapar. Contudo, as equipes conseguiram cercá-lo e efetuar a captura no quintal de uma casa.

Ao realizar a busca pessoal, os policiais encontraram a quantia de R$ 310 na carteira do detido. Questionado, o indivíduo confessou o furto, declarando que o dinheiro encontrado era parte do montante subtraído do caixa do posto de combustível. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao criminoso, que foi imediatamente conduzido à Central de Polícia Judiciária.