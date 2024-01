As imagens capturadas por câmeras de segurança foram importantes para a identificação e captura do suspeito

publicado em 17/01/2024

A ação contou com a ajuda de imagens de um circuito de segurança das proximidades do local (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Fernandópolis prendeu em flagrante o ladrão de uma motocicleta. A ação contou com a ajuda de imagens de um circuito de segurança das proximidades do local em que o fato aconteceu, o preso pelo crime já esteve envolvido em outros casos do tipo.

De acordo com a ocorrência, o chamado foi feito via 190 e a Polícia Militar conseguiu encontrar o homem por meio da identificação das roupas utilizadas pelo criminoso e o capacete usado durante o crime.As imagens capturadas por câmeras de segurança foram importantes para a identificação e captura do suspeito.

Os policiais, em uma ação ágil e precisa, conseguiram localizar não apenas o veículo furtado, mas também o capacete e as roupas utilizadas pelo criminoso durante a prática do delito.