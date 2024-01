A ação resultou na apreensão dos acessórios, após a obtenção de um mandado de busca

publicado em 22/01/2024

A ação resultou na apreensão dos acessórios, após a obtenção de um mandado de busca (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) dos 1º, 2º e 5º Distritos Policiais de São José do Rio Preto recuperaram parte das joias furtadas de uma residência em um condomínio de luxo da cidade, no mês de dezembro do ano passado. A ação resultou na apreensão dos acessórios, após a obtenção de um mandado de busca.

De acordo com a ocorrência, o principal suspeito de cometer o crime é um morador do Jardim Estrela. O indivíduo foi detido, ouvido e posteriormente liberado, uma vez que não havia situação de flagrante. Entretanto, as autoridades afirmaram que as investigações continuarão para esclarecer totalmente o ocorrido.