O caso aconteceu no último fim de semana no Rio Grande

publicado em 25/01/2024

A Marinha, ao ser informada do acidente, prontamente tomou medidas para apurar as causas do incidente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil do Estado de São Paulo informou que o piloto da lancha envolvido no acidente com uma moto aquática não possuía habilitação para dirigir a embarcação. O outro piloto – do jet ski – também não tinha habitação para conduzir o veículo. O caso aconteceu no último fim de semana no Rio Grande.

O acidente, registrado pela Polícia Militar, tiveram duas vítimas fatais e deixou outras três pessoas feridas. Os mortos foram identificados como Carlos Henrique Maiello, 36 anos, e Carlos Eduardo Ribeiro Batista, de apenas 13 anos, ambos naturais de São José do Rio Preto.

O choque entre a moto aquática e a lancha ocorreu nas imediações do Náutico Clube Fronteira. As três vítimas que estavam na lancha, todas classificadas com ferimentos leves, foram prontamente atendidas por equipes de socorro e encaminhadas para o Hospital Municipal da cidade por uma ambulância.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local do acidente.A Marinha, ao ser informada do acidente, prontamente tomou medidas para apurar as causas do incidente. Em comunicado, a instituição informou que a CFTP (Capitania Fluvial do Tietê-Paraná) deslocou uma equipe ao local para investigar detalhadamente as circunstâncias e causas do acidente.