publicado em 05/01/2024

O estelionatário, utilizando um anúncio clonado de uma Honda CG 160 Titan, de um motorista de 30 anos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um pedreiro de 35 anos enfrenta um prejuízo de R$ 7 mil após cair em um golpe relacionado à compra de uma motocicleta. O estelionatário, utilizando um anúncio clonado de uma Honda CG 160 Titan, de um motorista de 30 anos, conseguiu enganar a vítima, que acreditou estar realizando um negócio legítimo.

O golpe teve início quando o golpista, em sua abordagem, clonou o anúncio original da motocicleta, que estava avaliada em R$ 15 mil. A vítima, um motorista de 30 anos, transferiu a propriedade do veículo em um cartório de Rio Preto, confiante na aparente legitimidade da transação.

Ele percebeu quando o vendedor se dirigiu até a casa do comprador, o pedreiro de 35 anos, para entregar a motocicleta. Foi então que notou que o valor combinado não havia sido creditado em sua conta bancária, revelando assim a artimanha do golpista.