publicado em 05/01/2024

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso na cidade de Castilho em um flagrante de estupro da própria filha, sendo que já estava sendo procurado pela Justiça em razão de um Mandado de Prisão em aberto. O indivíduo, cuja identidade não foi divulgada para preservar a vítima, foi detido após denúncia da mãe da garota, que relatou o ocorrido à Polícia Militar.

O crime aconteceu na casa da avó da vítima, onde a menina, de apenas 12 anos, estava na companhia do pai. Segundo informações da denúncia, a menina conseguiu escapar da situação e correu de volta para a residência da família, onde relatou imediatamente o ocorrido à mãe.

A mãe acionou a Polícia Militar, que se deslocou até o local para iniciar as investigações. Durante a ocorrência, os policiais constataram que o acusado já tinha um histórico criminal, sendo processado e condenado anteriormente por furto pela Justiça de Andradina.

O Mandado de Prisão em aberto, relacionado ao crime anterior, acabou por resultar na detenção do acusado no momento da ocorrência em Castilho. Além disso, o indivíduo agora enfrentará acusações adicionais pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável, considerando a natureza hedionda do ato.