Após receber o chamado, a Polícia Militar prontamente iniciou as diligências, localizando a residência dos suspeitos

publicado em 03/01/2024

Após receber o chamado, a Polícia Militar prontamente iniciou as diligências, localizando a residência dos suspeitos (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar do Estado da região prendeu em flagrante, no dia de anteontem, dois homens, pai e filho, acusados de cometer roubos em propriedades rurais nas cidades de Populina e Santa Fé do Sul.

No primeiro crime, ocorrido em Populina, os criminosos renderam três pessoas, roubaram um veículo e aparelhos de telefone celular. Já no segundo caso, em Santa Fé do Sul, invadiram uma residência, renderam os moradores e fugiram levando outro veículo, celulares, joias e dinheiro.

Após receber o chamado, a Polícia Militar prontamente iniciou as diligências, localizando a residência dos suspeitos. Os criminosos, um pai de 49 anos e seu filho de 25 anos, foram identificados e detidos no local, onde também foram encontrados um dos veículos furtados e os celulares pertencentes às vítimas.