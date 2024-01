O caso aconteceu na noite de anteontem na cidade vizinha e os criminosos levaram uma GM/S10 e uma Ford/Ranger

O caso aconteceu no bairro Jardim Paulista, os criminosos levaram uma GM/S10 e uma Ford/Ranger (Foto: Ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Ladrões armados invadiram uma casa, renderam uma família inteira e ainda roubaram duas caminhonetes em Nhandeara. O caso aconteceu na noite de anteontem na cidade vizinha, no bairro Jardim Paulista, os criminosos levaram uma GM/S10 e uma Ford/Ranger, além de eletrodomésticos. Ninguém ainda foi preso.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o roubo foi registrado por volta de 23h30, na Central da Polícia Civil de Votuporanga. Segundo consta no boletim, um homem, sua esposa e sua filha foram abordados no momento em que chegavam em sua própria casa, com armas de fogo a dupla ameaçou a família e começou a saquear o que tinha no imóvel.

Ainda sob ameaças com o revólver, eles pegaram as chaves de duas caminhonetes da casa e fugiram com os eletrodomésticos da família que mora na rua José Fernandes de Mello, em Nhandeara. A Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência e o caso agora segue para investigação da Polícia Civil da cidade, comandada pelo delegado Rogério Montoro.