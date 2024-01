O caso aconteceu em 2018 na cidade, mas a sentença foi publicada anteontem pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga

publicado em 19/01/2024

Um motorista bêbado que foi flagrado na contramão na rodovia Euclides da Cunha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um motorista bêbado que foi flagrado na contramão na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, foi condenado pelo crime. O caso aconteceu na cidade na madrugada do dia 19 de agosto de 2018, mas a sentença foi publicada anteontem pelo juiz da 2ª Vara Criminal, dr. José Guilherme Urnau Romera.

De acordo com o processo, a Polícia Militar, por meio do 190, recebeu uma denúncia anônima sobre um veículo, Fiat/Siena de cor prata, com seu motorista dirigindo pela contramão da rodovia indo sentido a Votuporanga. Após o chamado, os policiais saíram em patrulhamento em busca do homem.

Momentos depois, os militares encontraram o veículo, que não respeitou o sinal de parada e se iniciou uma perseguição por cerca de 1,5 km na contramão até ser possível a realização da abordagem no km 519 + 500m da rodovia.

Ao ser abordado, o motorista, identificado como R. da S. P., apresentava visíveis sinais de embriaguez, como voz pastosa, cheiro de álcool, olhos avermelhados, andar oscilante, falante e irônico, além de falar que sabia que estava pela contramão.

Ainda na abordagem, ele recusou realizar o teste do bafômetro, mas ao ser conduzido para à delegacia, concordou com a retirada de sangue para o exame de dosagem alcoólica, o qual constatou a concentração de 3,1 gramas de álcool por litro de sangue, onde foi constada a embriaguez.

Em Juízo, o homem confessou a prática do crime. Disse que estava em uma chácara de familiares e que, de fato, tinha consumido cerveja antes de dirigir pela rodovia.