publicado em 19/01/2024

Fernanda Cipriano

Lucimara Ribeiro da Cruz, de 46 anos, foi assassinada na terça-feira (16) pelo seu suposto namorado, após uma acalorada discussão. A mulher estava na porta da Delegacia de Ilha Solteira, no momento em que ia denunciar seu companheiro e tudo aconteceu, ele foi preso horas depois enquanto estuprava outra jovem em um local abandonado.

A mulher, que vivia em situação de rua, foi atacada pelo agressor, desferindo-lhe facadas fatais. Apesar dos esforços da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que a conduziu para o Pronto Socorro do Hospital Regional, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O episódio foi testemunhado por outra mulher, que também foi vítima da violência do agressor, sofrendo ferimentos leves no pescoço. A comunidade local está consternada diante da brutalidade do crime ocorrido em plena luz do dia.

Após a denúncia do assassinato, as forças policiais agiram rapidamente. Policiais militares localizaram o suposto autor em um prédio abandonado, onde, para a surpresa e horror das autoridades, ele estava cometendo outro crime horrendo: estuprando uma jovem de 22 anos.