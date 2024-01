O homem já era conhecido nos meios policiais e foi preso com a grande quantidade de drogas

publicado em 15/01/2024

O homem já era conhecido nos meios policiais e foi preso com a grande quantidade de drogas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma ação policial durante o fim de semana em Palmeira d'Oeste, município situado na região de Jales, resultou na prisão de um homem conhecido como ‘Tete”. O homem já era conhecido nos meios policiais e foi preso com a grande quantidade de drogas.

De acordo com a ocorrência, durante um patrulhamento na cidade, a equipe policial intensificou suas atividades próximo à entrada do município, onde avistaram "Tete" agindo de maneira suspeita.

Após uma abordagem, o suspeito tentou fugir de moto, mas os policiais conseguiram parar o veículo. Com a tentativa de fuga a pé, os agentes utilizaram força física moderada e algemas para detê-lo.

Durante a busca pessoal, foram encontrados dois invólucros com maconha no bolso da bermuda do suspeito. Questionado sobre a presença de mais drogas em sua residência, "Tete" confessou e levou os policiais até o local.

Na residência do suspeito, com a autorização da esposa mediante assinatura de termo de declarações, foram descobertos diversos itens relacionados ao tráfico de drogas.E

ntre os achados estavam um tijolo de maconha parcialmente fracionado, cinco invólucros de maconha, um pote de remédio contendo 48 pedras de crack já embaladas para venda, um rolo de plástico transparente utilizado para embalar drogas, R$ 700 em diversas cédulas, uma faca com resquícios de droga e uma balança de precisão.