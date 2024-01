O caso aconteceu com Jéssica Saraiva, moradora do bairro Palmeiras I, na zona Sul de Votuporanga

publicado em 24/01/2024

A família de Votuporanga caiu no golpe e pagou duas faturas de energia para golpistas e teve luz cortada (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma família votuporanguense tomou um golpe no momento em que pagava uma conta de energia. O caso aconteceu com Jéssica Saraiva, moradora do bairro Palmeiras I, na zona Sul de Votuporanga, que realizou o pagamento de duas contas da Elektro Energia, distribuidora de energia na cidade, mas diretamente para a conta de golpistas.

Jéssica, por meio do Google, entrou em contato com um número (11) 94952-9142) que acreditava que era o contato oficial da Elektro Energia, até porque uma mensagem de atendimento apareceu. Ela solicitou a segunda via de seus débitos foi induzida a pagar as contas por meio do código PIX, enviado pela a suposta empresa.

“Não consigo dar baixa no pagamento se for efetuado via boleto, terá que esperar 72 horas úteis para baixa no sistema, podendo ocorrer corte nesse período”, escreveu o golpista em mensagens para a votuporanguense.

A vítima efetuou o pagamento de duas contas, no dia 5 de janeiro. Os dois pagamentos foram feitos nos valores de R$ 397,80 e 257,61 e o dinheiro foi encaminhado direto para a conta dos golpistas, identificado como “Recebimento de Eletricidade” para a instituição Zoop Meios de Pagamento.

“Caímos nesse golpe, quando pagamos, fizemos o pagamento diretamente para a conta dos golpistas. Pagamos no dia 5, no dia de hoje foram até a nossa casa para cortar a energia, quando questionei e falei que já tinha realizado o pagamento das contas pendentes, fui até a Elektro e constatamos que ainda precisava do pagamento”, disse ela.

O caso foi registrado pela mulher na Polícia Civil de Votuporanga.

Ajuda

A situação se agrava porque ela afeta diretamente na realidade da família de Jéssica, que é mãe a pequena Ana Rebeka, ou “Bebeka”, como é conhecida das redes sociais, que luta por dias melhores contra um blastoma, um tipo de câncer que surge nas células em desenvolvimento e geralmente afeta crianças.

Apesar do tratamento ser feito na rede de saúde pública, há muitos custos, principalmente por viagens a outros municípios e por isso os pais da menina votuporanguense estão em busca de ajuda.

A família organizou algumas rifas e aceita qualquer tipo de doação para arrebater o valor perdido para recuperar a energia da casa, mais informações sobre ajuda podem ser esclarecidas no número (17) 99231-4438, em nome de Jéssica Saraiva, que também é o número do PIX.

Alerta

Meses atrás a concessionária Neoenergia Elektro já tinha alertado seus usuários sobre golpes semelhantes como a própria clonagem de WhatsApp, envio de boletos e códigos de pagamentos falsos, ligações de falsos atendentes bancários e deu dicas para evitar cair em golpes:

- Usar sempre os canais oficiais da empresa para coletar dados de suas faturas;

- Antes de transferir ou pagar, verifique a identidade de quem está solicitando o pagamento. Se desconfiar da mensagem, não conclua a operação. Principalmente em casos de amigos que estão em suposta dificuldade financeira;

- Cuidado ao clicar em links recebidos por e-mail, mensagens de SMS, WhatsApp, redes sociais que direcionam a cadastros de informações pessoais ou de pagamento. Certifique-se de que realmente são dos canais ou parceiros oficiais da Neoenergia Elektro;

- Os números de WhatsApp oficiais da companhia possui uma “estrelinha verde” ao lado do nome;

- Não faça transferências para pessoas conhecidas sem antes confirmar por chamada telefônica ou pessoalmente. Lembre-se que o WhatsApp do solicitante pode estar clonado.

- Faturas de energia: redobre os cuidados na hora de pagar sua conta de energia, conferindo as seguintes informações:

Nome do beneficiário: refere-se ao nome da empresa que deverá receber o valor. Antes de confirmar qualquer pagamento de contas de energia, confira se os dados são da Neoenergia Elektro, confira o CNPJ.

Valor: Confira e confirme se o valor a ser pago está correto.

Data de vencimento e erros ortográficos: Boletos falsos geralmente apresentam data de vencimento alterada e erros ortográficos.

Fatura digital: confirme o remetente e não click em links, páginas arquivos duvidosos. A Neoenergia envia sua conta de energia por meio dos canais oficiais e você só consegue acessá-la com uso de senha.

- WhatsApp: A Neoenergia não envia mensagens proativas através do WhatsApp solicitando dados pessoais ou envio da fatura de energia sem a sua solicitação. Caso receba alguma solicitação através deste canal, desconfie. O WhatsApp oficial da Neoenergia Elektro possui um selo de verificação embaixo do nome salvo, verifique e confirme o número disponibilizado para o atendimento aos clientes (19) 2122 1696.

- PIX: Pagamentos através de PIX só podem ser realizados através dos QRCODEs e “copia e cola” disponíveis em nossos canais oficiais, como o site, aplicativo e WhatsApp.