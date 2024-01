O suspeito pelo crime, identificado como F.P., vulgo ‘Paquito’, está foragido e familiares de vítimas vivem com medo do pior acontecer

publicado em 10/01/2024

Uma família votuporanguense vive com medo após uma tentativa de homicídio em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A família de um votuporanguense vítima de uma tentativa de homicídio em São José do Rio Preto vive escondida e com medo. Após um homem, identificado como F.P., vulgo Paquito, partir para cima e esfaquear K.S.Z., de 18 anos, e I.L.C.S., de 24 anos, durante um churrasco no bairro Jardim Nunes, na cidade vizinha, no dia 2 de janeiro.

De acordo com a ocorrência, no dia dos fatos, as vítimas confraternizavam na casa junto do agressor, que era seu vizinho, até que em certo momento, K.S.Z., o votuporanguense, tirou satisfação com Paquito sobre uma ocorrência em Guapiaçu, momento em que passaram a discutir.

F.P. saiu da casa e voltou com uma faca de açougue, e começou a ameaçar os jovens. A mãe do rapaz de 24 anos tentou intervir na situação, mas ele acabou escapando e atingiu ambos. Eles sofreram golpes no abdômen e no tórax, I.L.C.S. ficou em estado gravíssimo e foi encaminhado para a Santa Casa de Rio Preto. Já K.S.Z., ficou em observação na UPA.

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, a mãe da vítima mais jovem, K.S.Z., que é de Votuporanga relatou que a família dela e a do rapaz de Rio Preto, atualmente, estão morando escondidos com medo de que o pior possa acontecer e que o agressor venha revidar sobre o acontecido.

“Estamos escondidos, porque a gente não sabe se ele está por aí querendo terminar o serviço, terminar de matar os meninos. Ele fugiu depois que tudo aconteceu e ninguém sabe dele, fugiu até mesmo com a faca que ele usou para agredir os meninos”, disse a mãe do jovem votuporanguense.