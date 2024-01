Tiago Madlum Araújo, esclareceu mais detalhes sobre a investigação que envolve a família de Olímpia encontrada executada na zona Rural do município.

publicado em 20/01/2024

Tiago Madlum Araújo, esclareceu mais detalhes sobre a investigação que envolve a família de Olímpia (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Na coletiva de imprensa, o delegado titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, dr. Tiago Madlum Araújo, esclareceu mais detalhes sobre a investigação que envolve a família de Olímpia encontrada executada na zona Rural do município.

Com o passar da apuração da Polícia Civil, o delegado relatou que nenhum integrante da família, Anderson, Mirele ou Isabelly, tinha ligação com a cidade de Votuporanga. “Um fato que chamou nossa atenção é que não tem ligação com Votuporanga, durante o ano de 2023, pelo menos, ele nunca esteve aqui na cidade. Nós já apuramos se ele havia tido aqui para esse tipo de transação que ele faz, buscamos com informantes e não teve contato com a cidade anteriormente”, disse o delegado Tiago.

Não ter negócios na cidade foi o fator que mais deixou a polícia curiosa. “Como já foi esclarecido antes, a morte tem ligação com o tráfico de drogas. No caso, a do Anderson, a filha e a esposa foram mortas para garantir a impunidade do crime contra o Anderson. Acreditamos que os autores não sabiam da presença das duas no local e para não serem descobertos, eles acabaram matando-as também”, completou.

A investigação aponta que na emboscada realizada, Anderson teria levado uma quantidade de droga para ser entregue aos criminosos, que posteriormente os mataram. “A motivação de fato, se ele estava devendo, disputa por território ou se ele passou a perna em algum outro comparsa. A real motivação ainda não sabemos, o mais importante nesse tipo de caso é esclarecer a autoria e materialidade. Isso já está sendo esclarecido”, falou Tiago.