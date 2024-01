O estelionatário foi preso em flagrante pelo crime de estelionato, após enganar clientes, incluindo um policial militar que contratou seus serviços

publicado em 17/01/2024

O estelionatário foi preso em flagrante pelo crime de estelionato, após enganar clientes (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem de 39 anos teve sua atividade criminosa interrompida por um policial militar, após aplicar golpes no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto. O estelionatário foi preso em flagrante pelo crime de estelionato, após enganar clientes, incluindo um policial militar que contratou seus serviços.

De acordo ocorrência, a vítima, o policial militar, contratou o serviço de adesivagem de geladeiras do suspeito, efetuando um pagamento de R$ 150,00 via PIX, porém, após o pagamento, o estelionatário deixou de responder o cliente, bloqueando-o no WhatsApp.

Diante dessa situação, o policial militar decidiu agir estrategicamente. Ele solicitou a seu pai que negociasse um suposto serviço com o golpista, na tentativa de estabelecer um encontro pessoal com o criminoso. Ao combinar o serviço com o pai do PM, o estelionatário foi ao local acordado e acabou sendo surpreendido e detido pelo próprio policial.