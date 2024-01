Alessandro Jovaneli de Mello foi pego em Selvíria (MS), durante o cumprimento do mandado de prisão de um de seus vários processos

publicado em 18/01/2024

“Euro Capital” e “VEB Cap” empresas supostamente envolvidas em esquema de pirâmide financeira (Foto: Divulgação/Euro Capital Securitizadora)

Fernanda Cipriano

Um empresário acusado de estelionato e de aplicar supostos golpes que atingem cifras milionárias em vários moradores de Votuporanga, foi preso nesta semana, em Selvíria (MS), durante o cumprimento do mandado de prisão de um de seus vários processos. Alessandro Jovaneli de Mello, de 38 anos, é um dos proprietários da “Euro Capital” e “VEB Cap”, empresas supostamente envolvidas em esquema de pirâmide financeira.

De acordo com o apurado, o empresário foi preso na segunda-feira (15), por meio de uma denúncia à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que informou que o foragido da Justiça de Votuporanga estaria planejando fugir para o Paraguai. Com as informações, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito em uma residência na avenida Adelmo Zambom, em Selvíria.

Durante a abordagem, os militares constataram que o empresário possuía um mandado de prisão expedido pela 2º Vara da Comarca de Votuporanga, em um processo onde é acusado de estelionato. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Selvíria, de onde em seguida foi transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

O caso

O processo que resultou em sua prisão foi apresentado pelas advogadas votuporanguenses Isabela Petinelli Silva e Edmara Cristina Cella, em agosto de 2021. Elas denunciaram que o empresário, junto de seu funcionário, identificado como O.M.L., teria oferecido uma proposta a uma vítima de Votuporanga de um investimento com rentabilidade mensal de 4%.

O funcionário, ainda conforme a denúncia, teria convencido a vítima a investir, por meio da Euro Capital, a quantia de R$ 100 mil pelo período de 10 meses e prometeu que, após o período de 90 dias, receberia 10 parcelas fixas de R$ 14 mil cada, ou seja, o votuporanguense teria um retorno de R$ 140 mil.

Foi então que a vítima de Votuporanga transferiu a quantia de R$ 100 mil diretamente para a conta bancária do empresário, proprietário da Euro Capital. Porém, em outubro de 2021, dois meses após o investimento, a vítima percebeu que a empresa não honrou com o compromisso firmado e procurou seu amigo para reaver o dinheiro que ele tinha investido, mas não conseguiu nenhum retorno, mesmo com diversas tentativas de negociação.

O caso foi parar no Ministério Público, que denunciou Alessandro Jovaneli de Mello pelo crime de estelionato. Ao avaliar o processo, o juiz da 2ª Vara Criminal de Votuporanga, dr. Mauricio José Nogueira, decretou a prisão preventiva do empresário para dar continuidade às investigações no dia 21 de agosto de 2023, mas o acusado estava foragido desde então.

Sua defesa, comandada pelo advogado Filipe Pereira de Melo, chegou a entrar com um habeas corpus, alegando que o empresário estava foragido não por conta das demandas judiciais, mas sim por conta de várias ameaças de morte que vinha sofrendo. Ele inclusive estaria sendo ameaçado por uma facção criminosa, já que um dos investidores teria ligação com o crime organizado.

Processos

Este, porém, é apenas um dos processos contra Alessandro Jovaneli de Mello e pessoas envolvidas com a Euro Capital. O empresário votuporanguense tem ainda dezenas de demandas judiciais do mesmo teor em esferas estaduais e federal, Foro Central Cível, Andradina, Bertioga, Campinas, Foro de Conchas, Fernandópolis, Jundiaí, Monte Mor, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Fé do Sul, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José do Campos, Valinhos, Votuporanga e São Paulo.

Outro lado