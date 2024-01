C.E.B.V., conhecido como “Oclinho”, foi preso nesta quarta-feira (3), em Santa Catarina; crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas

publicado em 03/01/2024

O caso ocorreu em setembro de 2023, Japão foi morto com quatro disparos de arma de fogo (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A DIG (Delegacia de Investigação Gerais) de Votuporanga prendeu o principal suspeito pela morte de C.D., o conhecido Japão, no bairro Da Estação, zona Sul da cidade, no fim do ano passado. C.E.B.V., de 20 anos, conhecido como “Oclinho”, foi preso nesta quarta-feira (3), em Camboriú, em Santa Catarina.

De acordo com a investigação, o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas em Votuporanga. O caso ocorreu em setembro de 2023, Japão foi morto com quatro disparos de arma de fogo. Foi socorrido para a Santa Casa de Votuporanga, chegou a ser encaminhado para São José do Rio Preto, mas veio a óbito 15 dias depois.

Diante das evidências, a DIG representou pela prisão temporária de “Oclinho”, suspeito dos disparos fatais. Contudo, após o ocorrido, o investigado fugiu de Votuporanga, onde estava foragido desde então.

Os esforços da equipe de investigação da DIG levaram à identificação do paradeiro do suspeito, que estava morando em Camboriú (SC). Em uma operação coordenada e surpreendente, os policiais civis realizaram a prisão do suspeito na manhã desta quarta-feira (3).