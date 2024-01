Os corpos de Mirele Tofalete, Anderson Marinho e Izabelly, foram localizados ontem nas proximidades da Estrada do 27 na cidade

publicado em 02/01/2024

Mirele, de 32 anos, o marido, Anderson, de 35 anos, e a filha, Izabelly, de 17 anos, foram encontrados mortos (Foto: Divulgação e Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), já iniciou as investigações do caso da família de Olímpia que foi encontrada morta, dentro do próprio veículo, em meio a um canavial nas proximidades da Estrada do 27 e em um local que dá acesso ao bairro rural do Cruzeiro.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, moradores da região e que utilizam o local diariamente notaram que um carro, um VW/Gol, estava em meio a plantação de cana-de-açúcar e acionaram a Polícia Militar de Votuporanga. Ao verificar o carro, foi encontrado os corpos dos três integrantes da família.

Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32 anos, o marido, Anderson Givago Marinho, de 35 anos, e a filha, Izabelly, de 17 anos, estavam desaparecidos desde a última quinta-feira (28), quando saíram de Olímpia rumo a São José do Rio Preto para um almoço em comemoração ao aniversário de Mirele, mas tudo mudou quando os três perderam o contato com outros familiares e não voltaram a cidade.

A desconfiança iniciou quando alguns familiares disseram à polícia que não é comum a família viajar sem dar notícias. A família chegou a responder mensagens por volta de 14h do dia 28 dezembro, mas depois, não foram mais localizados e, durante a noite, os celulares deles foram desligados.

Logo na sequência e ao registro do Boletim de Ocorrência, a inteligência da Polícia Militar e Civil conseguiu ver que o carro tinha passado pelo radar de Mirassol e posteriormente por um radar em Votuporanga. Ainda de acordo com o apurado, já haviam informações que estavam pela cidade.

Mas não foi o suficiente para que as equipes policiais encontrassem os três familiares com vida. A Polícia Civil ainda aguarda o laudo oficial que será emitido pelo IML para continuar as investigações, mas até o momento as vítimas teriam sido executadas com disparos de arma de fogo.

O caso segue em investigação pela DIG, sob o comando do delegado Rafael Latorre, que já iniciou as apurações. Até o momento ninguém foi preso.

Sepultamento