Comandada pelo advogado Felipe Augusto Bassini Pereira, a defesa disse que ingressará com pedido de liberdade provisória e habeas corpus

publicado em 20/01/2024

A defesa de João Pedro Teruel acusado de envolvimento com o triplo homicídio da família de Olímpia, disse que irá provar a sua inocência (Foto: Reprodução/TV Tem)

Fernanda Cipriano

A defesa de João Pedro Teruel, de 23 anos, acusado de envolvimento com o triplo homicídio da família de Olímpia, disse que irá provar a sua inocência. Comandada pelo advogado Felipe Augusto Bassini Pereira, a defesa disse que ingressará com pedido de liberdade provisória e habeas corpus.

João Pedro apesar de ser de Votuporanga, foi preso na noite de anteontem por meio de um mandado de prisão temporário, de 30 anos, em Valentim Gentil. Confira a nota na íntegra da defesa do acusado.