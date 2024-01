Um deles teria sido socorrido para o Hospital de Base, mas faleceu anteontem pela manhã

A ação teve início quando a polícia foi acionada para investigar o roubo de um Fiat/Idea por três indivíduos armados (Foto: Divulgação)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm confronto entre três assaltantes armados e a Polícia Militar resultou na morte dos três envolvidos no bairro Residencial Gabriela, em São José do Rio Preto. Um deles teria sido socorrido para o Hospital de Base, mas faleceu anteontem pela manhã.De acordo com a ocorrência, a ação teve início quando a polícia foi acionada para investigar o roubo de um Fiat/Idea por três indivíduos armados na localidade. As equipes de patrulhamento avistaram o veículo em circulação nas ruas do bairro, desencadeando uma perseguição.O condutor do carro roubado abandonou o veículo e iniciou um confronto armado com os policiais. Os agentes de segurança responderam aos disparos, resultando na morte instantânea de dois dos criminosos. O terceiro assaltante, atingido durante o tiroteio, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base, onde não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.No local do incidente, peritos apreenderam três revólveres calibre 38 utilizados pelos bandidos, sendo que dois deles apresentavam a numeração raspada. As armas utilizadas pelos policiais também foram recolhidas para análise. Além do roubo do veículo, os criminosos são suspeitos de terem assaltado um posto de combustíveis na cidade.O Fiat Idea foi devolvido ao proprietário, e agora as autoridades darão continuidade às investigações para esclarecer os detalhes do crime. Até o fechamento do boletim de ocorrência, os corpos dos assaltantes permaneciam no IML (Instituto Médico Legal) sem identificação. A polícia trabalha para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias que levaram ao confronto.