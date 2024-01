O caso aconteceu na noite de anteontem e ainda uma criança acompanhava a dupla no local em que tudo ocorreu no município vizinho

publicado em 18/01/2024

O caso aconteceu na noite de anteontem e ainda uma criança acompanhava a dupla no local (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um casal foi preso em flagrante em Jales, no momento em que tentava realizar a venda de crack na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. O caso aconteceu na noite de anteontem e ainda uma criança acompanhava a dupla no local em que tudo ocorreu no município vizinho.

De acordo com a ocorrência, a ação policial iniciou após os policiais receberem uma denúncia que dizia que um casal estava na UPA da cidade com o intuito de adquirir entorpecentes para posterior revenda em municípios vizinhos.

Ao se aproximarem da unidade hospitalar, os policiais avistaram o casal, que estava acompanhado de uma criança. Diante da presença da polícia, o homem, em uma atitude suspeita, agarrou a criança pelo braço e adentrou rapidamente o prédio da unidade de saúde. Os policiais o abordaram no interior do local.

Na revista pessoal, os agentes encontraram na carteira do homem um invólucro plástico contendo uma substância que aparentava ser crack. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A criança, identificada como filho do casal, estava na companhia da mãe, que apresentava sinais de embriaguez. Diante dessa situação, o Conselho Tutelar foi acionado para garantir o bem-estar da criança.

O casal, a criança, a substância entorpecente e uma garrafa de aguardente foram encaminhados à delegacia local. O delegado responsável registrou um Boletim de Ocorrência contra o homem pelo crime de tráfico de drogas e contra a mulher por embriaguez. O Conselho Tutelar acompanhou o caso, garantindo o resguardo da criança durante todo o procedimento.