A ocorrência teve início durante o patrulhamento no Bairro Jardim Itapema, em Rio Preto, quando os agentes avistaram o veículo em alta velocidade, ocupado por dois indivíduos

publicado em 24/01/2024

Os dois ocupantes do Fiat/Uno foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde foram autuados e responderão ao inquérito em liberdade (Foto: Divulgação/Baep)

Fernanda Cipriano

Policiais militares do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais) realizaram uma ação que resultou na recuperação de um veículo Fiat/Uno, produto de furto. A ocorrência teve início durante o patrulhamento no Bairro Jardim Itapema, em Rio Preto, quando os agentes avistaram o veículo em alta velocidade, ocupado por dois indivíduos.

Diante da suspeita, os policiais decidiram realizar um breve acompanhamento, culminando na abordagem do veículo. Durante a busca veicular, foi constatado que um objeto tipo micha estava inserido na ignição, indicando o uso de meios ilícitos para a condução do veículo.