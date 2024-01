A tragédia se intensificou quando o irmão da vítima, um jovem de 19 anos, testemunhou o incidente, tomou a arma do autor dos disparos e respondeu atirando contra ele, desferindo três tiros

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram vítimas de um episódio trágico enquanto praticavam o perigoso jogo conhecido como "roleta-russa", em Olímpia.

De acordo com a Polícia Civil, durante a arriscada brincadeira, o adolescente mais velho, de 16 anos, efetuou um disparo acidental que atingiu o rosto do jovem de 15 anos. A tragédia se intensificou quando o irmão da vítima, um jovem de 19 anos, testemunhou o incidente, tomou a arma do autor dos disparos e respondeu atirando contra ele, desferindo três tiros.

A intervenção policial foi acionada e prontamente chegou ao local. O jovem de 19 anos foi detido em flagrante pela Polícia Militar, sendo acusado de tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

As vítimas, ambos os adolescentes, foram imediatamente socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Barretos, onde permanecem internadas recebendo tratamento médico. O estado de saúde dos jovens não foi divulgado até o momento.