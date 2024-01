O motorista de um Renault/Duster, de Matão, foi socorrido às pressas pela equipe do Samu de Votuporanga e encaminhado para Santa Casa

publicado em 26/01/2024

O acidente aconteceu por volta de 13h de anteontem e mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi socorrido às pressas de um capotamento na rodovia Euclides da Cunha, entre o distrito de Simonsen e Votuporanga. O acidente aconteceu por volta de 13h de anteontem e mobilizou as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com o apurado, motorista envolvido, um homem de 44 anos, morador de Matão, perdeu o controle da direção do veículo, por motivos que ainda serão esclarecidos, e capotou o automóvel. O incidente aconteceu próximo ao acostamento da pista, no sentido São José do Rio Preto a Votuporanga.

As equipes de resgate, incluindo unidades de resgate e Auto-Bomba, do Corpo de Bombeiros, chegaram rapidamente ao local do acidente para prestar socorro ao motorista.

O condutor, que apresentava ferimentos leves, foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga para avaliação e tratamento médico. De acordo com nota emitida pelo hospital, J.S.O., de 44 anos, deu entrada na quarta-feira (24), passou por atendimento e recebeu alta às 16h17 de quarta-feira.