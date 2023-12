O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita

publicado em 26/12/2023

Os moradores de uma propriedade rural às margens da conhecida Estrada do 27, encontraram um cadáver (Foto: Imagem ilustrativa)

Fernanda Cipriano

Os moradores de uma propriedade rural às margens da conhecida Estrada do 27, entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul, encontraram um cadáver em meio a uma plantação de cana, no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

De acordo com a ocorrência, os sitiantes ao verem o corpo no local acionaram a Polícia Militar, por meio do 190. Ao lado do corpo tinha uma mochila pertencente à vítima e vestígios de pegadas no solo, porém, não foi identificado sinais de violência, como perfurações ou marcas no corpo.

O caso agora passa a ser investigado pela Polícia Civil de Votuporanga, o delegado Marco Aurélio da Silva Tirapelli esteve no local e solicitou perícia e exames do IML, segundo ele, somente os laudos podem determinar as causas da morte. A vítima, inicialmente, foi identificada como trans.