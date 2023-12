Uma operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (12), resultou na prisão do segundo criminoso envolvido no roubo que deixou uma família inteira como refém

publicado em 12/12/2023

Uma operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (12), resultou na prisão do segundo criminoso envolvido no roubo (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

Uma operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (12), resultou na prisão do segundo criminoso envolvido no roubo que deixou uma família inteira como refém em uma casa de Cosmorama, na manhã de segunda-feira (11). O primeiro envolvido foi preso após troca de tiros com os policiais no dia do crime.

De acordo com o apurado, os policiais continuaram as buscas desde o ocorrido, o segundo envolvido conseguiu escapar pelos fundos da casa durante a troca de tiros, por isso a operação foi realizada. A ação policial teve desdobramentos na tarde desta ontem e o segundo assaltante foi localizado e detido em Mirassol.

Anteontem, inclusive, o helicóptero Águia tinha sido mobilizado para a ação. O preso foi identificado como sendo um ex-soldado do Exército. Ele foi encaminhado para a delegacia de Mirassol.

O primeiro preso recebeu os policiais no local do crime com tiros de .380, os militares então revidaram e na troca de tiros um deles, identificado inicialmente pelo apelido de “Edson Negão” acabou baleado. Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro de Cosmorama, onde após receber os primeiros socorros foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave.