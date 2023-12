Programa ‘Vizinhança Solidária Rural’ ajuda a encontrar moto furtada

publicado em 29/12/2023

A ação foi realizada com o auxílio do Programa Vizinhança Solidária Rural da cidade vizinha (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Fernandópolis obteve sucesso na recuperação de uma moto Honda 160 Bros que havia sido furtada na área rural, especificamente na Fazenda dos “Belico”, às margens da Rodovia SP-543 Percy W. Semiguini. A ação foi realizada com o auxílio do Programa Vizinhança Solidária Rural.

De acordo com a ocorrência, durante um patrulhamento rotineiro na região, os policiais militares identificaram a presença da moto e agiram rapidamente, realizando a abordagem.

Além da atuação proativa da polícia, moradores da área rural também desempenharam um papel crucial ao alertarem as autoridades por meio do Programa Vizinhança Solidária Rural sobre a presença suspeita de indivíduos na Fazenda dos “Belico”.

O trabalho conjunto resultou na detenção de um indivíduo menor de idade, que estava conduzindo a moto furtada. O infrator permanece à disposição da justiça, e seu comparsa, embora tenha conseguido fugir, foi identificado e está registrado no Boletim de Ocorrência, o que permitirá que as autoridades continuem as buscas.

A motocicleta, peça essencial para o trabalho do seu proprietário, foi prontamente restituída.