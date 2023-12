A ação rápida foi conduzida pela Polícia Militar, com o apoio da equipe do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia

publicado em 19/12/2023

Fernanda Cipriano

Um policial militar de Tanabi foi preso em flagrante após ser acusado de agredir sua namorada no bairro Santa Filomena, em Fernandópolis. A ação rápida foi conduzida pela Polícia Militar, com o apoio da equipe do 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

O policial, cuja identidade não foi divulgada, prestou esclarecimentos na delegacia de Fernandópolis, onde foi formalizado o registro do flagrante. Após essa etapa, está prevista sua transferência sob escolta para a cidade de São Paulo, onde será encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

O ato de violência, ocorrido mesmo com o policial de folga, foi repudiado pela Polícia Militar. Em nota oficial, a instituição destacou que um policial militar é sempre um representante da corporação, independentemente de estar em serviço ou não.