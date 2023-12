No local, a vítima relatou que sua casa foi alvo de furto durante o fim de semana, onde diversos objetos foram subtraídos após o arrombamento da porta

publicado em 04/12/2023

As envolvidas foram detidas em flagrante e conduzidas ao plantão policial, onde permanecerão à disposição da Justiça (Foto: Divulgação/PM)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Meridiano prendeu em flagrante duas pessoas, durante o fim de semana, pelo crime de corrupção de menor e furto qualificado com arrombamento na cidade vizinha.

De acordo com a ocorrência, os policiais receberam um chamado via 190 que informou sobre um furto a uma residência. No local, a vítima relatou que sua casa foi alvo de furto durante o fim de semana, onde diversos objetos foram subtraídos após o arrombamento da porta.

As diligências realizadas pelos policiais levaram à identificação de uma das autoras do crime. Ao ser abordada, a suspeita estava na posse de objetos furtados, os quais foram prontamente reconhecidos pela vítima. As envolvidas foram detidas em flagrante e conduzidas ao plantão policial, onde permanecerão à disposição da Justiça.