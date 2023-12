Polícia flagra 28 presos descumprindo regras da saidinha temporária na região

publicado em 29/12/2023

Durante o período da operação, que transcorreu entre os dias 22 e 27 de dezembro, um total de 398 fiscalizações (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma ação da Polícia Militar da região resultou na prisão em flagrante de um indivíduo durante a operação de fiscalização da Saída Temporária. O detido estava envolvido no crime de furto de veículo.

Durante o período da operação, que transcorreu entre os dias 22 e 27 de dezembro, um total de 398 fiscalizações foram conduzidas para monitorar indivíduos em regime de Saída Temporária. Essa iniciativa visava assegurar o cumprimento das condições estipuladas para os beneficiários desse regime, promovendo a segurança pública.

Do montante de fiscalizações realizadas, a grande maioria, 371, estava em conformidade com as condições determinadas, indicando um comportamento adequado por parte da maioria dos monitorados. Contudo, 23 indivíduos foram identificados como descumprindo as condições, sem que fosse necessária a condução coercitiva. Já outros 5, que também descumpriram as regras, foram conduzidos pelas autoridades.

A situação tomou um rumo mais grave quando, durante as ações de fiscalização, um indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de furto de veículo. Esse desdobramento ressalta a importância não apenas de monitorar o cumprimento das condições, mas também de identificar e agir prontamente diante de atividades criminosas.