No trecho da rodovia BR-153 que abrange São José do Rio Preto e região, os números revelam resultados encorajadores

publicado em 28/12/2023

Os resultados positivos na região demonstram o impacto das ações da PRF na conscientização dos condutores (Foto: Divulgação/PRF)

Fernanda Cipriano

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em São Paulo encerrou a Operação Natal 2023, que teve início no último dia 22 de dezembro, com ênfase na promoção da segurança viária e redução de acidentes nas rodovias federais do estado. No trecho da rodovia BR-153 que abrange São José do Rio Preto e região, os números revelam resultados encorajadores.

Durante os quatro dias de operação, a PRF fiscalizou cerca de 4.180 veículos no estado de São Paulo, autuando 1.602 condutores. Entre as infrações registradas, 72 motoristas foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool, 193 não utilizavam cinto de segurança e 41 transportavam crianças sem os dispositivos de retenção adequados.

Os números referentes aos acidentes mostram uma redução de 6% em comparação ao ano anterior. Neste Natal, foram registrados 46 acidentes, sendo 8 considerados graves. Importante destacar que não houve registros de óbitos nas rodovias federais que cortam o estado de São Paulo durante o período da operação.

Na região de São José do Rio Preto, os números específicos revelam um cenário favorável: