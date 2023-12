Acidente aconteceu na Rodovia Péricles Bellini, próximo à Vila Carvalho; vítima uma amiga e o acusado voltavam de uma festa de réveillon

publicado em 07/12/2023

O motorista que provocou a morte da jovem Stefany Caroliny de Paula Alves em um acidente na Péricles Bellini foi condenado (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, condenou a dois anos de prisão o motorista que provocou o acidente que tirou a vida da jovem Stefany Caroliny de Paula Alves, no dia 1º de janeiro de 2021. O fato aconteceu na Rodovia Péricles Bellini, próximo à Vila Carvalho, quando a vítima, uma amiga e o acusado voltavam de uma festa de réveillon que aconteceu em Rio Preto.

De acordo com a denúncia, o acusado, identificado pelas iniciais G.R.O. conduzia um veículo Peugeot/207 pela rodovia no sentido Nhandeara-Votuporanga, na altura do Km 117, teria perdido o controle do veículo atravessou a pista e se chocou contra a defensa metálica ali existente, capotando logo em seguida. Com o impacto, Stefany, que estava no banco de trás sem cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo e seu corpo foi encontrado a 18 metros do local do acidente.

Em juízo, tanto a amiga da jovem, que estava com eles no carro, como o acusado confessaram que estavam em uma festa de réveillon em Rio Preto e que todos tinham bebido. O motorista, porém, alegou que bebeu pouco e que não estava embriagado no momento do acidente, mas o teste do bafômetro contatou a porcentagem de 0,25 mg/l de álcool em seu corpo logo após os fatos.

Em sua defesa, G.R.O. afirmou que ingeriu sim bebida alcóolica, mas disse que não estava embriagado e que o acidente só aconteceu porque chovia muito no momento e que um animal cruzou a pista, o que lhe fez perder o controle da direção. A mesma versão foi dada pela outra ocupante do veículo.

A argumentação, porém, segundo a juíza responsável pelo caso, não ficou minimamente comprovada, de forma que não poderia se afastar, portanto, a culpa do motorista de ter provocado o acidente.

“Verifica-se pela prova produzida que o réu, por negligência e imprudência, desprezando as regras de segurança viária, realizou manobras abruptas, o que levou seu veículo derivar-se à direita e à esquerda, cruzando as duas faixas de rolamento até a pista contrária, perdendo o controle direcional e capotando o veículo, o que levou a vítima Stefany a óbito A versão de que passou um animal na pista e obrigou o réu a desviar e, com isso, perdeu o controle não ficou minimamente comprovada. E ainda que assim fosse, quem conduz veículo em rodovia tem o dever de manter velocidade e atenção constantes justamente porque alguns eventos, como animais na pista, desníveis em cabeça de ponto, podem interferir”, disse a magistrada em sua sentença.