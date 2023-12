Depois de ficarem na Fundação Casa por 45 dias, menores irão cumprir medidas socioeducativas em liberdade assistida

publicado em 08/12/2023

Os quatro adolescentes envolvidos na agressão a um aluno autista dentro da escola Manoel Lobo foram condenados pela justiça (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Juíza da Vara da Infância e Juventude de Votuporanga, Jade Marguti Cidade, condenou os quatro adolescentes envolvidos nas agressões e abuso sexual contra um garoto autista, de apenas 13 anos, dentro de um banheiro da escola estadual Professor José Manoel Lobo. O fato aconteceu no final de setembro e revoltou a população por conta da violência empregada e pelo fato dos próprios agressores terem gravado e divulgado em redes sociais as imagens dos abusos.

Como noticiado com exclusividade pelo A Cidade, os quatro menores foram internados provisoriamente no mês passado pelo tempo máximo, ou seja, 45 dias, e no último dia 05 houve a audiência final com o julgamento da representação do promotor de justiça, José Vieira da Costa Neto. A juíza julgou parcialmente procedente a representação, que imputava aos menores atos infracionais equiparados ao crime de lesões corporais, ao delito de vias de fato e ao crime de estupro de vulnerável.

Ao analisar o caso a magistrada reconheceu apenas que houve crime de lesões corporais e a contravenção de vias de fato contra a vítima, afastando o ato infracional relativo ao crime sexual. Ela entendeu que não houve por parte dos menores a intenção de satisfazer a lascívia ou de praticar atos libidinosos com a vítima.

Ao final, conforme postulado pelo próprio promotor de justiça, foi fixada medida socioeducativa de “Liberdade Assistida” aos quatro, que significa que, durante o prazo de seis meses (que pode ser prorrogado), os adolescentes serão acompanhados por técnicos do município nos seus comportamentos, frequência escolar, profissionalização, realização de novas infrações, entre outros.

Dos acompanhamentos é feito um relatório e apresentado no processo, para análise das partes, que são o promotor de justiça, advogado e juiz. Cumprido regularmente esse prazo, a medida é extinta. Descumpridas as regras da Liberdade Assistida, a medida poderá ser prorrogada ou convertida em outra, mais drástica, como semiliberdade ou mesmo a internação.

Essa medida, segundo o Ministério Público, também foi a sugerida pelos psicólogos e assistentes sociais da Fundação Casa, que entrevistaram os adolescentes durante o período de internação, citaram que nenhum deles apresentava personalidade perversa, nem má índole, que possuem famílias devidamente constituídas e organizadas, bem como que nenhum deles teria o perfil da delinquência juvenil, e que a manutenção da internação seria mais prejudicial aos quatro.